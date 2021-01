Cidades Mais de 298 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19 em Goiás Boletim epidemiológico desta sexta-feira (1º) mostrou que 332 pacientes se recuperaram da doença nas últimas 24 horas

A virada do ano foi duplamente comemorada por algumas pessoas em Goiás. É que o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (1º) mostra que mais 332 pacientes estão recuperados da Covid-19 no Estado. Com o acréscimo, chega a 298.392 o número de pessoas recuperadas. Mas ainda assim os cuidados devem continuar sendo tomados. O documento traz 131 novos casos ...