Chegou a Goiás, na manhã desta sexta-feira (9), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. As 29.200 doses da CoronaVac serão destinadas para primeira e segunda aplicações. O lote desembarcou no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, e foi encaminhado par a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital.

No local, as doses serão conferidas, separadas e encaminhadas para as 18 regionais, que vão distribuir para os municípios goianos. Superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim explicou que o imunizante será enviado para regionais o mais rápido possível.