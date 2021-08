Duas novas remessas de vacinas devem chegar a Goiás nesta sexta-feira (20). Conforme as informações do governador Ronaldo Caiado, mais de 280 mil imunizantes das fabricantes Pfizer e CoronaVac serão recebidas no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

Pela manhã, por volta de 9h, 134.550 doses da Pfizer chegarão ao Estado e, pouco depois, às 10h, mais 146.200 unidades da CoronaVac , totalizando 280.750 doses.

O Estado de Goiás já recebeu 6.591.960 doses de imunizantes, sendo 2.083.940 da CoronaVac, 2.982.490 da AstraZeneca, 1.373.580 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​