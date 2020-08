Cidades Mais de 28 mil pessoas foram assassinadas em Goiás em 11 anos Dados do Atlas da Violência mostram que homens e jovens são a maioria das vítimas de homicídio no Estado

Mesmo com queda na taxa de homicídios nos últimos anos, 28.209 pessoas foram assassinadas em Goiás de 2008 a 2018. O dado consta do Atlas da Violência 2020, divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Só no último ano do estudo, ocorreram 2.695 assassinatos no Estado. Por outro ...