Cidades Mais de 190 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam a Goiás neste sábado (14) O Estado espera dois carregamentos de doses durante a manhã, sendo um da Pfizer e outro da Coronavac

Na manhã deste sábado (14), Goiás recebe dois novos carregamentos com doses de vacinas contra Covid-19. O primeiro lote chega ao Aeroporto Internacional de Goiânia às 09h, com 121.680 unidades da vacina Pfizer. Mais tarde, serão 72.200 unidades da vacina Coronavac, que chegarão às 10h10. No total, Goiás recebe 193.880 novas doses de vacina contra Covid-19. >> Receb...