Goiás tem nesta quinta-feira (8), 226.158 casos de coronavírus. Destes, 215.008 já estão recuperados, mas outros 226.787 ainda estão sendo investigados. Do total de confirmações da doença até agora, a faixa etária entre 20 e 59 anos é a mais afetada. Adultos somam, até agora mais de 176 mil testes positivos. Os idosos, acima dos 60 anos, somam 31.246 casos e crianças e adolescentes, pouco mais de 18 mil confirmações.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), do total de infectados, 106 mil são do sexo masculino e 119 mil, do sexo feminino. A comorbidade mais comum é a cardiopatia, seguida de diabetes, problemas respiratórios e renais. A SES-GO já descartou 165.570 casos até agora depois de análises laboratoriais.

Considerando apenas as mortes pela doença, Goiás tem 5.079 registros. Isso significa que a taxa de letalidade no Estado é de 2,25%. A pasta ainda investiga 247 mortes.