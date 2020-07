Cidades Mais de 15 veículos são apreendidos em Rio Verde em ‘Operação Delivery’ Motivação foi o aumento das atividades de entrega no município

A Agência Municipal de Trânsito (AMT), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar realizaram operação em Rio Verde para verificar possíveis irregularidades de trânsito por parte de entregadores, no que foi chamado de ‘Operação Delivery”. A motivação foi o aumento das atividades de entrega no município. Segundo a prefeitura, as principais autuações foram ...