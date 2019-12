Cidades Mais de 138 mil casas ficam sem água em Goiânia Além das unidades consumidoras da capital, bairros de Aparecida também foram afetados por falha em abastecimento que durou dois dias. Serviço deve ser normalizado nesta sexta-feira (6)

A falta d’água depois de problemas elétricos no sistema que bombeia água para reservatórios do João Leite afetou 24,3% da população nos dois últimos dias em Goiânia. Este mesmo sistema atende 34,8% da população goiana e o problema ocorrido na estação Elevatória Senac, que fica no Setor Leste Universitário, atingiu diretamente 138,4 mil unidades consumidoras só na capital. Alguns bairros de Aparecida também foram afetados. Depois dos reparos realizados, a expectativa é de que nesta sexta-feira ...