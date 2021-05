Cidades Mais de 100 kg de alimentos impróprios são apreendidos em fábricas clandestinas de Goiânia Os estabelecimentos estão localizados no Jardim América e no Parque Amazonas

Mais de 100 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e dois mandados de busca e apreensão cumpridos nesta sexta-feira (7) em duas fábricas clandestinas de pastéis. Os estabelecimentos estão localizados no Jardim América e no Parque Amazonas, em Goiânia. Em um dos locais, os policiais com apoio de agentes de saúde da Vigilância Sanitária Munici...