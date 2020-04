Com a atualização dos boletins epidemiológicos das prefeituras de Goiânia e Anápolis, na tarde desta sexta-feira (3), a quantidade de casos confirmados de coronavírus em Goiás deu um salto de 88 para 103. E o número de óbitos subiu para três.

Em coletiva de imprensa hoje mais cedo, o governador Ronaldo Caiado atualizou os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e relatou os 88 computados pelo governo, além de dois óbitos. Contudo, a Prefeitura de Goiânia relatou outros 11 novos casos e a de Anápolis mais quatro, além de uma morte, que não constavam nos dados da SES-GO.

Goiânia registrou, até o momento, 61 confirmações para o vírus – pelo Estado eram 50. Anápolis oito casos confirmados – somente 4 pelo dado oficial da SES-GO.

A Prefeitura de Anápolis divulgou hoje um óbito confirmado por Covid-19 no município. Conforme a nota, uma idosa, procedente de São Paulo, morreu com síndrome respiratória aguda grave.

O segundo óbito foi confirmado em Goiânia. Um homem de 87 anos, cardiopata, portador de diabetes e doença pulmonar crônica. O paciente foi internado em um hospital particular na capital no dia 30 e morreu no dia seguinte.

E uma mulher de Luziânia, de 66 anos, foi a primeira morte do Estado. A vítima tinha diabetes, hipertensão e recentemente também havia enfrentado uma dengue.

