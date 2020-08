Cidades Mais de 10 mil pessoas se recuperam da Covid-19 em Rio Verde Número de recuperados representa 92% do total de casos confirmados da doença no município

Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, ultrapassou a marca de 10 mil pessoas recuperadas da Covid-19, segundo os dados do boletim epidemiológico divulgados na noite deste domingo (23). No total, 10.823 pessoas foram contaminadas pelo vírus na cidade. Isso quer dizer que 92% do pacientes (10.043) infectados já se recuperaram da doença na cidade. De sábado para d...