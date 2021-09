Mais de 1 milhão de pessoas que já poderiam ter se vacinado contra a Covid-19 em Goiás ainda não procuraram os postos de imunização. Por conta desse dado, o Estado pretende promover uma Dia “D” de repescagem para conseguir avançar nesse sentido, informou nesta sexta-feira (17) o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino.

Em entrevista à Rádio CBN Goiânia, Alexandrino relatou que a estratégia para convencer a parcela da população a se imunizar está sendo traçada. “Temos ainda um quantitativo próximo de 200 mil pessoas que não se vacinaram com a segunda dose. Ainda temos um movimento muito antigo de negacionismo de vacinas. Agora isso foi fomentado e criou muito ânimo com a Covid. Por isso pactuamos ontem para fazer um Dia D de repescagem e estamos definindo a estratégia para buscar e motivas essas pessoas, convencendo, mostrando as evidências de eficácia e segurança. Devemos fazer uma divulgação em massa, mas ainda não temos a data definida”, disse.

Segundo os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, Goiás já recebeu 50 remessas de imunizantes, totalizando 8.404.230 doses recebidas. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) informou em seu site que 8.074.982 imunizantes foram distribuídos aos municípios. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Ainda assim, os números mostram que 6.797.519 de doses foram aplicadas no Estado, um percentual de 84,18% do total - 4.496.675 da primeira dose e 2.300.844 da segunda ou dose única.

O titular da SES-GO informou que a tendência é que não falte imunizantes para o Estado até o final do ano. “Segundo o cronograma que nos foi passado pelo Ministério da Saúde sobre entrega de vacinas, a tendência é de que não falte, porque tem remessas contratadas até o final do ano em quantitativo suficiente para fazer a segunda dose também.”

O secretário também reforçou que a queda na quantidade internações de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com Covid-19 se deu por conta do avanço da vacinação, assim como a diminuição na quantidade de infectados e mortos em decorrência do vírus.

Adolescentes

No dia 15 deste mês, o Ministério da Saúde recomendou que a vacinação da faixa etária entre 12 e 17 anos fosse suspensa, e que, apenas adolescentes com deficiência permanente, comorbidades, ou jovens privados de liberdade recebessem o imunizante. A pasta federal alegou que a maioria dos adolescentes sem comorbidades não sofre de casos graves da doença, e que os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos.

Goiás, no entanto, não atendeu à recomendação e manteve a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, segue sendo priorizada a imunização por ordem decrescente de idade.

“Foi uma preocupação do ministro, mas no âmbito do SUS as decisões são compartilhadas, são discutidas e, sobretudo, precisam ser técnicas. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização emitiram pareceres para manter a imunização dessa parcela da população. E a Anvisa se manifestou ontem atestando a eficácia e segurança da vacina da Pfizer para esse público. Então não há porque fazer a suspensão”, relatou o secretário Ismael Alexandrino.