Nas últimas 24h em Goiânia, quatro pessoas se recuperaram do novo coronavírus (Covid-19). Ao todo, 57 pessoas já se curaram da infecção na capital. Isso quer dizer que mais da metade dos 107 casos confirmados na cidade já estão imunes ao vírus, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Contudo, o número de pessoas que se infectam continua mais alto do que aqueles que se curam no município. De ontem para hoje mais seis pacientes foram confirmados com a doença. E vale ressaltar alguns fatores, como a quantidade insuficiente de exames no Estado e o fato de que nem o Brasil e nem Goiânia ainda vivem o pico de contágio, que deve ocorrer entre o final de abril e início de maio, segundo previsão do Ministério da Saúde.

Outro dado preocupante apresentado pela SMS é que nas últimas 48h mais que dobrou o número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em Goiânia em função do coronavírus. Na última quarta-feira (8), 14 pessoas estavam em UTIs e agora já são 30 pacientes na mesma condição.

É por isso que o prefeito Iris Rezende (MDB), em recente reunião com gabinete de crise que atua no enfrentamento ao coronavírus, reforçou a importância do isolamento social neste feriado da Semana Santa.

“Precisamos continuar. Tem dado resultado e não podemos descuidar. É um momento difícil, mas passageiro. Tenho certeza que os goianienses vão colaborar e que sairemos da melhor maneira possível desta pandemia”, falou o prefeito ao site da Prefeitura. “Sabemos da importância desta data, por isso mesmo conclamo e peço que continuem seguindo a quarentena”, complementou.