Crianças estão sem aulas em mais da metade (23) dos países europeus, e em 17 deles todas as escolas foram fechadas por causa do novo coronavírus (Covid-19). A medida, que já atinge uma população de mais de 335 milhões de pessoas, é uma das mais polêmicas entre as anunciadas pelos governos. Sem ter onde deixar os filhos, pais têm sido obrigados a faltar ao trabalho.

A questão vira um problema de saúde quando são os avós os encarregados a cuidar das crianças. Os idosos são a faixa etária mais suscetível a complicações da doença, e a probabilidade de maiores de 80 anos que se contaminam chegarem à morte vai até 15%, segundo estudos feitos na China.

Outro efeito negativo acontece nos países que suspenderam aulas nas universidades, já que os estudantes acabam voltando para suas cidades de origem, o que pode espalhar o contágio.

Eventos públicos foram cancelados total ou parcialmente em 11 países, e em 14 há número máximo de pessoas que podem se reunir num mesmo local, de 30, na República Tcheca, a 1.000, na Alemanha, França e outros quatro países.

Com os sistemas de saúde sobrecarregados, Áustria e França suspenderam tratamentos que não sejam urgentes. Hungria e Eslováquia proibiram visitas a hospitais.

Compras

O avanço dos casos do novo coronavírus em Portugal e na Espanha provocou uma verdadeira corrida aos supermercados. Cidadãos dos dois países apressaram-se para estocar comida, água mineral e, principalmente, rolos e mais rolos de papel higiênico.

Com quase 3.000 doentes confirmados e mais de 80 mortes, os espanhóis já temem uma quarentena generalizada, a exemplo do que acontece agora na Itália. Nos últimos dois dias, de Norte a Sul do país, a população foi às compras.

Enlatados, massas e biscoitos desapareceram com rapidez das prateleiras.

Brasileira que mora em Israel está em isolamento domiciliar

Doente 76. Este é o número da brasileira Tamar Roemer, de 31 anos, que está entre as 109 pessoas com o novo coronavírus (Covid-19) em Israel, país que está levando mais do que a sério a epidemia mundial e vive uma espécie de pânico social e econômico.

Tamar, que mora no país desde 2017, está em quarentena no Hospital Soroka, em Beer-Sheva, desde a última terça-feira (10). Como a maioria dos doentes, a paulista se sente bem e não apresenta mais sintomas - teve febre alta e gripe por apenas dois dias -, mas agora precisa ficar isolada.

Honduras

Em Honduras, três homens com idades entre 18 e 26 anos, que foram expulsos dos Estados Unidos, chegaram ao país com sintomas da doença e foram isolados. Depois disso, o país suspendeu as repatriações.

Honduras confirmou o primeiros dois casos da doença na terça-feira. (Folhapress)