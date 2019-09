Cidades Mais cinco presos de alta periculosidade são transferidos para presídio de Planaltina Detentos estavam em unidades prisionais nos municípios de Catalão, Pires do Rio e Orizona. Na última terça-feira (10), cerca de 200 apenados foram remanejados

Mais cinco presos considerados de alta periculosidade foram transferidos para o recém-inaugurado Presídio Estadual de Planaltina, no Entorno de Brasília, nesta quarta-feira (10). Três deles cumpriam pena em Catalão, um em Pires do Rio e outro em Orizona. Durante a última terça-feira (10), foram levados por forças de segurança pública do Estado para a unidade prisional ...