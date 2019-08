Cidades Mais cidades crescem neste ano em Goiás em relação a 2018 Levantamento aponta que 161 municípios aumentaram a população em 2019, contra 114 no ano passado. Estado ultrapassa 7 milhões de pessoas

O número de cidades goianas que tiveram um crescimento populacional em 2019 foi maior do que no ano anterior, indo de 114 para 161, segundo dados tabulados pelo POPULAR com base na nova estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada nesta quarta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. Sete municípios no E...