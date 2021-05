Cidades Mais 37.440 doses da Pfizer devem chegar a Goiás nesta terça-feira (11) De acordo com Caiado, as vacinas serão destinadas para a aplicação das primeiras doses

Goiás recebe na madrugada desta terça-feira (11), às 00h10, mais 37.440 doses da vacina da Pfizer, contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em suas redes sociais no final da manhã desta segunda-feira (10). De acordo com o governador, as vacinas serão destinadas para a aplicação das primeiras doses. Esse é o segundo carreg...