Cidades Mais 2 mil casos de Covid são registrados em Goiás Estado confirmou 49 óbitos em decorrência da doença nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 2.167 novos casos de Covid-19 e 49 mortes em função do vírus. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quarta-feira (7). Pouco mais de 15 meses depois do registro do primeiro caso, o Estado tem 689.375 contaminações computadas e 19.534 óbitos. A taxa...