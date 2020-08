Cidades Mais 13 cidades de Goiás passam por testagem em massa de Covid-19 nesta semana; veja quais Segundo o governo do Estado, nesta segunda, oito cidades já começaram a realizar a testagem por meio do aplicativo "Dados do Bem"

O governo de Goiás informou, nesta segunda-feira (3), que mais 13 cidades irão passar por testagem em massa de Covid-19 nesta semana. Ação faz parte do programa “Dados do Bem”, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que tem o objetivo de ampliar a realização de exames de coronavírus em 78 município goianos. Segundo o governo do Estado, nesta segunda, oito c...