Cidades Maioria dos pais de Goiânia busca aula presencial em retorno Escolas particulares veem demanda pelo retorno crescer e precisam dividir as turmas para cumprir os protocolos sanitários, que limitam capacidade em 30% dos alunos

A procura dos pais pelas aulas presenciais no primeiro semestre de 2021 tem sido maior do que o esperado. Em algumas unidades, ainda no final do ano passado a expectativa era de que cerca de 50% dos pais tivessem interesse de mandar seus filhos para as escolas neste mês, mas esse quantitativo chegou a 95% com a proximidade do início das aulas. Com isso, gestores tivera...