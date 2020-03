Goiás tem cerca de 1,2 mil respiradores artificiais sendo utilizados. O dispositivo é essencial para tratar os casos graves do novo coronavírus (Covid-19). A maioria está no Sistema Único de Saúde. Só nos hospitais estaduais, como os de urgências, a somatória chega a 280, sem contar os que estão nas cidades do interior e os adquiridos pelos municípios. A rede privada possui cerca de 500 leitos com o equipamento e 80 deles estão disponíveis para atendimento exclusivo de pacientes que possam ser diagnosticados com o Covid-19. Goiânia possui 31 respiradores distribuídos em unidades de saúde da Capital, mas número vai dobrar até o final da semana, quando será inaugurada a Maternidade Municipal Célia Câmara, que vai atender inicialmente apenas os pacientes que apresentarem sintomas de infecção por coronavírus. Os outros aparelhos estão distribuídos em diversas cidades do interior.

Este equipamento ganhou visibilidade depois que as mortes por Covid-19 na Itália começaram a aumentar e as autoridades do país europeu passou a creditar esses óbitos pela falta dos aparelhos para atendimento de pessoas que desenvolveram a fase grave da doença. A preocupação rodou o mundo e já faz com que haja dificuldade na aquisição de novos equipamentos que basicamente tem a função de substituir o funcionamento dos pulmões humanos quando a pessoa enfrenta alguma dificuldade respiratória grave. Mas o superintendente de gestão de redes e atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Sílvio José de Queiroz destaca que novos equipamentos poderão ser comprados de acordo com a demanda.

Ele explica que a Maternidade Oeste, como tem sido chamada a Maternidade Municipal Célia Câmara, tem capacidade para ampliar o atendimento, com a instalação de novos leitos. A reportagem apurou que os valores de cada respirador podem custar a partir de R$ 25 mil e podem chegar a R$ 70 mil. A diferença fica por conta do material utilizado na fabricação e até na quantidade de itens que o acompanham, por exemplo os tubos e “traqueias artificiais”. Queiroz diz que todos os respiradores adquiridos para a nova unidade são de excelente qualidade e cita que o município ainda tem equipamentos instalados nas unidades de saúde, como na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, que conta com seis aparelhos.

O superintendente explica que Goiânia possui 10 unidades de urgência e explica que 31 respiradores estão distribuídos entre elas. Além da UPA do Itaipu, outros seis aparelhos estão na UPA Noroeste, no Jardim Curitiba. “Todas as unidades possuem a partir de dois aparelhos. Além disso, temos mais 12 de transporte, que são usados pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Eles não são adequados para uso em tempo prolongado, mas numa situação crítica, até conseguirmos um encaminhamento ou internação, podem ser úteis e salvar vidas”, ressalta e acrescenta que as unidades do município são pré-hospitalares e não internam pacientes por longos períodos, com exceção da unidade que será inaugurada.

Nas unidades do Estado, existem 90 respiradores no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), outros 40 no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mais 30 no Hospital Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG) e outros 10 no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). O Hospital de Urgências de Anápolis possui 20 equipamentos e o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena são 20, sendo 10 adultos e outros 10 modificados. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que outros equipamentos devem ser adquiridos nos próximos dias para ampliação da capacidade de atendimento.

Privado

Presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás (Ahpaceg), Haikal Helou diz que a rede privada está buscando se antecipar para atendimento de casos da doença. “Estamos discutindo junto às operadoras de planos de saúde para custear o aumento da oferta de leitos. Em todas as unidades da associação (que não acompanha todos os hospitais particulares) existem 500 leitos de atendimentos de terapia intensiva e, destes, 80 estão disponíveis para atendimento de pacientes com coronavírus. “E existem outros 160 leitos para atendimento em isolamento e pronto-socorro, além dos que podem ser adaptados para atendimentos complexos”, explica.

Helou diz que a ampliação dos leitos esbarra na questão financeira. “Estamos fazendo nossos levantamentos de mercado, mas é complicado bancarmos sozinhos, já que não é só equipar o leito com os aparelhos, mas precisamos de equipe treinada.” Ele diz que a associação vem mantendo diálogo com as operadoras, mas que ainda não houve um acordo para divisão dessas despesas. “O fato é que temos que estar preparados e não se monta um leito de alta complexidade com equipe de um dia para o outro. Precisamos de duas semanas, pelo menos.”

A instalação de um novo leito custa, atualmente, cerca de R$ 110 mil, sendo que a média calculada para um respirador é de R$ 50 mil. Esse cálculo conta apenas com os equipamentos, sem incluir o que se paga pelo trabalho dos profissionais. O presidente da Ahpaceg diz que a ansiedade é motivada pelos prognósticos de que o estado de Goiás entra na terceira fase da doença nos próximos dias, com picos de novos casos e, com isso, pacientes graves. “Sabemos que uma pequena parte chegará aos hospitais com gravidade, mas precisamos ter condição de atender e manter esse paciente. Por isso precisamos ampliar o atendimento. Temos pressa porque essa realidade muda a cada hora.”