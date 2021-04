Cidades Maioria do STF permite que estados e municípios vetem cultos e missas na pandemia Com isso, corte derruba decisão de Nunes Marques que impedia decretos contra celebrações religiosas

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter a decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que estados e municípios proíbam a realização de celebrações religiosas presenciais como forma de conter o avanço da pandemia da Covid-19. Com isso, na prática, o plenário da corte derruba a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que liberava missas e cult...