Cidades Maioria do grupo que ficará de quarentena em Anápolis é de jovens, diz advogado O número de pessoas que manifestou interesse em retornar para o Brasil é de 34. Também há famílias, inclusive com crianças

O grupo de 34 pessoas que manifestou, de acordo com o governo brasileiro, interesse em deixar Wuhan, na China, é formado em sua maioria por jovens e estudantes. Neste perfil se enquadram duas modelos, uma com 18 anos e outra de 19. Entre eles não há nenhum goiano. As informações são do advogado que representa as pessoas, Antônio Machado de Sousa. O grupo também é com...