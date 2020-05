Cidades Maior vulnerabilidade de homens à covid-19 pode ser explicada por enzima, aponta estudo Substância utilizada pelo coronavírus Sars-Cov-2 para infectar as células humanas está presente em quantidade bem mais alta no sangue dos homens do que no das mulheres

Um estudo desenvolvido em vários países europeus sugere que uma enzima utilizada pelo coronavírus Sars-Cov-2 para infectar as células humanas está presente em quantidade bem mais alta no sangue dos homens do que no das mulheres. Isso explicaria a maior vulnerabilidade do sexo masculino à doença. A pesquisa foi publicada no domingo (10) pelo European Heart ...