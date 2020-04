Cidades Maior superlua do ano vai acontecer na noite desta terça-feira Conhecida como Superlua Rosa, fenômeno dura até a próxima quinta

A maior superlua do ano, conhecida como Superlua Rosa, começa na noite desta terça-feira, 7. O fenômeno, que dura até a próxima quinta, marca a coincidência da Lua Cheia com o instante em que ela está mais próxima da Terra. O satélite estará maior e mais brilhante para quem observar o céu. Apesar do termo, cunhado nos Estados Unidos, a cor da lua não se altera d...