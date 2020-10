Cidades Maior presídio de Goiás tinha refinaria de drogas Com dois presos, foram encontradas substâncias para produzir entorpecentes que seriam vendidos na Odenir Guimarães

A notícia de que presos estariam refinando drogas dentro da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), unidade do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, chocou os goianos no fim de semana. No maior presídio de Goiás foram encontradas substâncias suficientes para produzir seis quilos de entorpecentes, que seriam comercializados no interior da unidade. Desde março, dentro d...