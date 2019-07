Cidades Maior parte das vítimas de estupro em Goiás está entre as mais vulneráveis 75% dos casos de violência sexual entre 2017 e 2019 no Estado atingem pessoas sem discernimento para a prática do ato, entre elas, menores de 14 anos. Maioria dos crimes é em casa

Goiás registrou, em média, 5,4 estupros de vulneráveis por dia de janeiro a junho deste ano, totalizando 162 casos por mês no período. Entre 2017 até o fim deste primeiro semestre já foram 5.386 vítimas nesse perfil, cerca de 75% do montante total desse tipo de violência no Estado nos últimos 20 meses, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás...