Vida Urbana Maior parte das obras investigadas na Operação Decantação em Goiás está parada Dois anos e meio após a primeira fase da ação da Polícia Federal que desarticulou esquema de corrupção na Saneago, construções apuradas seguem inconclusas

Mais de dois anos e meio depois da primeira fase da Operação Decantação, que desvendou esquema de corrupção na Saneamento de Goiás S.A (Saneago), a maioria das obras citadas na apuração feita pelo Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) segue parada e todas, incluindo as que foram retomadas, estão inconclusas, com previsões de término a partir do segundo semestr...