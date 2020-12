Cidades Maior lote de vacinas Coronavac chega ao país A carga, com 2,1 milhões de doses prontas para aplicação, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 5h30

Chegou na manhã desta quinta-feira (24) ao país o maior lote da vacina Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A carga, com 2,1 milhões de doses prontas para aplicação, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 5h30. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas ...