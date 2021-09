Cidades Maior hidrelétrica de Goiás tem gerado menos energia que no apagão de 2001 Unidade localizada em Itumbiara trabalha hoje com 10% do nível de água no reservatório, 1 ponto porcentual a menos que 20 anos atrás

Vinte anos depois do apagão ocasionado pelo esgotamento da geração de energia elétrica no Brasil em 2001, a maior hidrelétrica de Goiás está gerando menos energia do que na época em que o governo federal precisou recorrer a blecautes programados para evitar um colapso no sistema elétrico do País. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a unidade l...