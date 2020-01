Cidades Maior fidelidade na previsão Modelo criado por pesquisador goiano após quatro anos de desenvolvimento será adotado pela Nasa no mundo todo para operações oficiais a partir do dia 30 de janeiro

O cientista goiano, formado em Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Saulo Freitas Ribeiro, é responsável por coordenar uma equipe que desenvolveu estudo que produz avanços significativos na confiabilidade da previsão do tempo no mundo. Ele atua em colaboração com a agência espacial norte-americana, a Nasa, há quatro anos e o modelo desenvolvido passará a ser u...