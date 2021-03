Cidades Maior fabricante de hidroxicloroquina, Apsen recebeu R$ 20 milhões do BNDES em 2020 Farmacêutica de apoiador de Bolsonaro assinou empréstimo público de R$ 153 milhões; empresa afirma que pediu créditos em 2019

A Apsen Farmacêutica, principal fabricante de hidroxicloroquina do Brasil, assinou dois contratos de empréstimo com o BNDES em 2020, no total de R$ 153 milhões, para investir em atividades de pesquisa e ampliar sua capacidade produtiva. O valor é sete vezes maior do que o crédito liberado para a empresa nos 16 anos anteriores. O primeiro acordo...