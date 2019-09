A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última semana, Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, suspeito de 47 estupros praticados entre 2008 e 2019, apenas em Goiás. Considerado o maior estuprador do Estado e um dos maiores do Brasil, ele foi detido durante a Operação Impus e até o momento, exames de DNA já comprovaram a autoria de crimes sexuais contra 22 vítimas. Entre os crimes investigados, está o de uma mulher em maio de 2011 e da sua bebê de apenas 5 meses, no Jardim Ipanema, em Goiânia.

De acordo com a investigação, Wellington Ribeiro anunciava um assalto, obrigava as vítimas a subirem em sua motocicleta e então as levava para lugares distantes e inabitados onde praticava os crimes. Com uso de uma arma de fogo, ameaçava mulheres e não retirava o capacete para dificultar a identificação. Ele já foi detido outras vezes e no Mato Grosso chegou a ser condenado a 57 anos de prisão, mas fugiu da penitenciária.

Em 7 de maio de 2011, Wellington foi preso em flagrante por ter estuprado uma mulher e por fazer sexo oral em sua bebê de apenas 5 meses, no Jardim Ipanema. Na abordagem, ele se apresentou com nome falso de Sérgio Rodrigues da Silva, mas acabou descoberto. Como ele possuía procedimentos penais por roubo, estupro e homicídio em Mato Grosso, foi transferido para o Estado vizinho, tendo em vista que a pena seria maior. Em 20 de novembro de 2013 fugiu da penitenciária e permanecia foragido desde então.

No último dia 12 de setembro, o foragido foi detido em uma via pública, no Setor Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia, próximo ao Anel Viário. Os detalhes da operação serão apresentados nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Segurança Pública e pela Diretoria da Polícia Civil.