Cidades Maior congresso sobre educação socioemocional da América Latina começa nesta terça-feira (24) Entre os participantes estão a escritora Conceição Evaristo, o MC e escritor Emicida, a historiadora Lilia Schwarcz, a educadora Lília Melo e o psicólogo Lucas Veiga

O maior congresso da América Latina sobre educação socioemocional começa nesta terça-feira (24) e segue até quarta (25) com o objetivo de debater a relação entre emocional e aprendizagem, principalmente durante a pandemia que modificou as relações escolares e pessoais, de forma geral. O 3º Congresso LIV Virtual: Sentir é Aprender é on-line, gratuito e conta com participações c...