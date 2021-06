Cidades Magda Moffato diz que vídeo em helicóptero não é crítica aos policiais em busca de Lázaro Barbosa A deputada federal aparece em vídeo, com vestimentas militares de camuflagem e armada com um fuzil, dizendo que vai seguir para Cocalzinho para capturar o bandido

Depois de ser duramente criticada nas redes sociais pela postagem de um vídeo criticando o governador Ronaldo Caiado pela forma como vem conduzindo as operações de busca ao criminoso Lázaro Barbosa, a deputada federal Magda Moffato (PL), se manifestou no Instagram dizendo que sua crítica não é para a polícia de Goiás. “A polícia goiana é a melhor do Brasil. Minha crítica é...