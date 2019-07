Cidades Maconha para fins medicinais atrai 20 empresas nacionais e estrangeiras Elas foram à Anvisa, que estuda o assunto; lista inclui EUA, Israel, Canadá e Europa

A menos de um mês do fim da consulta pública sobre a liberação do cultivo de maconha para fins medicinais, 20 empresas nacionais e estrangeiras já procuraram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para manifestar interesse em cultivar a erva no País. Audiência pública para discutir a regulamentação está marcada para esta quarta-feira, 31. A reportagem apurou...