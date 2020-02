Cidades Macacos-prego do Parque Areião em Goiânia serão castrados e chipados Medida servirá para evitar superpopulação. Amma relaciona natalidade com a oferta de comidas levadas pelos visitantes

Parte dos 42 macacos-prego que vivem no Parque Areião, na Região Sul de Goiânia, deve ser castrada. A medida, em estudo pela Gerência de Fauna da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), faz parte do plano de manejo existente para a espécie que vive no local é considerada para evitar uma superpopulação. Foram mapeados sete machos líderes que poderão ser submetidos ...