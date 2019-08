Cidades Macaco guariba é atropelado na GO-174 em Rio Verde Corpo de Bomeiros foi acionado e prestaram socorro ao animal silvestre

Durante a tarde desta quarta feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar, em Rio Verde, realizou o resgate de um macaco guariba, que foi atropelado na rodovia GO-174, próximo a cidade. Pessoas que passavam próximas ao local acionaram pedindo o socorro. No local, a equipe do CBMGO fez os primeiros cuidados com o macaco e o encaminharam para cuidados em uma clínica veteri...