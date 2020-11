Cidades Médicos trabalham no Amapá e não recebem Profissionais de saúde foram contratados por empresas goianas para prestar serviço durante a pandemia do coronavírus no Estado da Região Norte. Organização fala em falta de repasses

Logo que se graduou na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no primeiro semestre deste ano, a médica Ébony Lima dos Santos, de 25 anos, começou a trabalhar no atendimento de pacientes com a Covid-19. Os primeiros contratos foram com os hospitais de campanha de Goiânia e de Itumbiara, mas logo em seguida veio um convite para atuar no Amapá, Região Norte do Brasil. Ela ...