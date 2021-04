Cidades Médicos sem Fronteiras classificam situação no Brasil como 'catástrofe humanitária' No Brasil, a pandemia de Covid-19 matou 362 mil pessoas e infectou 13,7 milhões

Os Médicos Sem Fronteiras divulgaram comunicado nesta quinta-feira (15) classificando a situação no Brasil como uma “catástrofe humanitária” decorrente do descontrole da pandemia da Covid-19 no país. Segundo o comunicado da organização internacional, mais de 12 meses após o início da pandemia, ainda não existe uma ação eficiente de saúde pública no Brasil para c...