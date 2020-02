Cidades Médicos, residentes e internos dão abraço no HDT, em Goiânia Com cartazes, eles criticam a direção e o sistema de saúde

Médicos, residentes e internos deram um abraço coletivo na manhã desta sexta-feira (21) no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Com cartazes, eles criticam a direção e o sistema de saúde. O grupo denuncia que falhas no funcionamento da unidade comprometem o atendimento dos pacientes e a continuidade da residência médica no hospital. Nesta quinta...