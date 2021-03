Cidades Médicos legistas protestam em frente ao IML, em Goiânia Ação está programada para seguir até às 19h

Na manhã desta sexta-feira (26), um grupo de médicos legistas da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC-GO) realiza uma mobilização em favor da regulamentação da carga horária de 20 horas semanais para a categoria. Com faixas, os profissionais estão na porta do Instituto Médico Legal (IML), no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. A ação teve início à...