Médicos japoneses alertam sobre perigo de máscaras em menores de 2 anos Grupo fez apelo aos pais e afirma que proteção facial pode resultar em dificuldade de respiração, insolação e asfixia

Crianças com menos de dois anos não devem usar máscaras de proteção facial porque elas podem dificultar a respiração e aumentar o risco de asfixia. A afirmação é da Associação Pediátrica do Japão, que lança um apelo urgente aos pais no momento em que o país começa a retomar suas atividades após a crise do novo coronavírus. Na segunda-feira, 25, o primeiro-ministro Shinzo...