Cidades Médicos goianos que estão na Rússia conseguem ampliação de visto de permanência até setembro Governo de Goiás informou que encaminhou pedido ao Governo Federal para repatriação dos três goianos. Com novo prazo, brasileiros pretendem reunir esforços para conseguir voltar para casa

Os três médicos goianos recém-formados que estão em Kursk, na Rússia tentando voltar para o Brasil conseguiram ampliação do prazo de validade do visto de permanência no País. Agora eles têm até o mês de setembro para continuarem em território russo de maneira legal. Os médicos temem, agora, é que a questão financeira seja mais uma barreira, já que o planejamento de p...