Médicos do TJ-GO são acionados por abuso de poder em Goiânia De acordo com ação civil pública do Ministério Público, dois profissionais teriam projeto para derrubar a Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ingressou nesta segunda-feira (24) com uma ação civil pública (ACP) contra os médicos Ricardo Paes Sandre e Léo de Souza Machado por atos de improbidade administrativa que teriam sido praticados no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). De acordo com documento, os dois médicos teriam utilizados os cargos ocupados no Pod...