Cidades Médicos do Hugo em Goiânia protestam contra remoção Durante a ação, profissionais de saúde utilizaram caixão para simbolizar a morte do hospital. Mobilização deve seguir até a meia-noite desta sexta-feira (29)

Profissionais que atuam no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) estão com medo de que a transferência dos médicos cause queda na qualidade do atendimento prestado na unidade. A médica neurologista Helena Rezende diz que, para funcionar, a equipe precisa ser como um time. “Tem que ter sintonia e entrosamento. Essas mudanças causam receio justamen...