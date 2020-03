Cidades Médicos do HDT negam fraude na folha de ponto em depoimento ao MP-GO Profissionais alegam que cumpriam carga horária imposta pelo hospital, mas não apresentaram ainda nenhum material comprobatório à promotoria

Dois dos sete médicos investigados por fraude na folha de ponto do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT) prestaram depoimento nesta quarta-feira (11) no Ministério Público de Goiás (MP-GO). Os profissionais Rodrigo Sebba e Danilo Augusto Teixeira foram ouvidos pela promotora Villis Marra Gomes e negaram as acusações. Os especialistas afirmaram à promotora que cu...