Cidades Médicos do HDT entregam cargos após denúncia do diretor da unidade de saúde Profissionais continuarão atendendo como concursados para não afetar o atendimento aos pacientes. Ministério Público instaurou inquérito para apurar registro de ponto

No mesmo dia em que o Ministério Público de Goiás (MP) instaurou inquérito civil público para apurar possíveis irregularidades nos registros de ponto dos profissionais do Hospital de Doenças Tropicais (HDT) de Goiânia, 14 profissionais que atuavam como preceptores de residência médica em dermatologia e infectologia no HDT, entre eles os sete investigados, emitiram uma n...