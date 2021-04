Cidades Médicos dermatologistas são voluntários na vacinação contra a Covid-19 em Goiânia A atuação voluntária na campanha foi uma forma encontrada pela SBD-GO para ajudar no combate à pandemia, ampliando o trabalho de vacinadores na capital

Nesta quarta-feira (21), a vacinação contra a Covid-19 conta com a participação de médicos dermatologistas que estão atuando como voluntários no drive-thru montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A atuação voluntária na campanha foi uma forma encontrada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Goiás (SBD-GO) para ajudar no combate à...