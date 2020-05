Cidades Médicos de Goiás contam como internações revelam o comportamento da Covid-19 Profissionais que atuam no Estado diretamente no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus revelam o que perceberam sobre o avanço da doença e como são os tratamentos

A falta de percepção do paciente da baixa oxigenação no sangue, a rápida velocidade do agravamento da doença, o tempo prolongado da hospitalização, os casos graves mesmo em pacientes jovens, a solidão e o medo. Essas são algumas das percepções dos profissionais de saúde dos principais hospitais de Goiás que estão na linha de frente do tratamento de pacientes com o novo coro...